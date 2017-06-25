Прогноз погоды на праздничные дни

2017-06-25 12:48 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 28-33, в Баку ночью – 19-21, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 21-22, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в понедельник будет преимущественно без осадков, однако, ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозовые дожди. Есть вероятность града. Ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 10-25 градуса тепла.

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове так же ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 19-22, днем - 28-33 градуса тепла.

В районах Азербайджана во вторник будет преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 11-16, днем - 22-27 градуса тепла.

A.M.