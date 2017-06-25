Из-за пожара в пригороде Парижа эвакуировали около ста человек

2017-06-25 13:08 | www.trend.az | 3

Около ста человек эвакуированы из-за пожара в коммуне Булонь-Бийанкур на западе от Парижа, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, жилой дом загорелся около 7.00 по местному времени. За час пожарным удалось потушить огонь.

Жители дома были эвакуированы в соседнее учебное заведение. Четыре человека пострадали от дыма.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Как сообщает агентство, полиция начала расследование по факту поджога. Отмечается, что огонь, вероятно, возник сразу в трех местах.