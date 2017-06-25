Не менее 10 полицейских погибли в результате атаки на западе Афганистана

2017-06-25 13:13 | www.apa.az | 5

По меньшей мере десять сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения “Талибан” на западе Афганистана.

Как передает АПА, об этом сообщило в воскресенье агентство “Синьхуа” со ссылкой на представителя местных властей.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в провинции Герат. Еще четверо полицейских получили ранения в результате атаки.

Отмечается, что силовикам удалось в ходе перестрелки ликвидировать четырех нападавших.