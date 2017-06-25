Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
2017-06-25 13:15 | www.trend.az | 1
Van'ın Tuşba ilçesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Selimbey Mahallesi'ndeki evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: AA