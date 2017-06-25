В Турции готовится строительство трех новых аэропортов -

2017-06-25 13:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции готовы к дальнейшему расширению сети аэропортов страны, сообщил Анадолу министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан.

По его словам, в течении текущего года планируются провести тендеры на строительство новых воздушных гаваней в провинциях Караман, Йозгат, Байбурт- Гюмюшхане.

"Благодаря данным проектам будет налажено прямое авиасообщение с еще четырьмя провинциями страны. Поэтому 2017 год можно смело назвать годом аэропортов в Турции",- сказал министр.

Глава ведомства отметил, что транспортная инфраструктура - важный показатель любой сильной и процветающей страны, вносящей значимый вклад в развитие многих отраслей экономики.

"По уровню развития сферы гражданской авиации Турция - лидер стран региона. Если мировая отрасль авиаперезок в последние десять лет росла в среднем на 5,6 процента, то в Турции этот показатель достиг 14 процентов", - пояснил Арслан.

Он также привлек внимание к тому факту, что число активно используемых аэропортов в Турции за последние 14 лет, выросло в более чем два раза – с 26 до 55.