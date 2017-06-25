На востоке Турции ликвидированы два террориста РПК

2017-06-25 13:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В районе Тушба турецкой провинции Ван ликвидированы два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщают турецкие СМИ.

В ходе операции выявлено местонахождение оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.