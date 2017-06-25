На выборах в Албании прогнозируют победу правящей партии

2017-06-25 13:33 | www.apa.az | 2

В Албании в воскресенье, 25 июля, проходят выборы в однопалатный парламент страны - Народное собрание.

Как передает АПА со ссылкой на DW, право участия в голосовании имеют почти 3,5 млн граждан страны. Наибольшие шансы на победу, согласно предвыборным опросам, имеет правящая Албанская социалистическая партия, возглавляемая Эди Рамой.

Чуть меньше голосов социологи прогнозируют Демократической партии Албании под председательством Люльзима Баши.

Обе партии заявили, что намерены добиваться членства страны в Евросоюзе. Албания является официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2014 года. В Тиране надеются, что соответствующие переговоры с Брюсселем начнутся в конце 2017 года.

Албания - одно из беднейших государств Европы. Средний доход ее жителей - 340 евро в месяц. Численность населения страны составляет 2,9 млн человек, еще 1,2 млн албанцев проживают за границей.