Формула 1 является прекрасной возможностью для пропаганды Азербайджана в мире - финский болельшик

2017-06-25 13:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Баку очень красивый, безопасный и чистый город. Откровенно говоря, я не ожидал увидеть такую картину в Баку. Об этом сказал Trend финский болельщик Дима Руаколай.

Он отметил, что приехал в Баку именно для того, чтобы посмотреть Формулу 1.

"Я приехал в Азербайджан именно для того, чтобы посмотреть Формулу 1. Но очень хорошо, что у нас была такая возможность, как погулять в Баку, попробовать национальную кухню Азербайджана. К сожалению, у нас мало времени и мы не можем много гулять. Думаю, что в будущем приехать в Азербайджан в качестве туриста и увидеть другие регионы", - сказал Руаколай.

Финский болельщик отметил, что Формула 1 в Баку организована на высоком уровне.

"Проведение в Баку Формулы 1 полностью соответствует городу. Азербайджан организовал Формулу 1 на высоком уровне", - сказал болельщик.

Он также добавил, что Формула 1 прекрасная возможность для пропаганды Азербайджана в мире.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Автор: Эльчин Мехтиев)