В ДТП под Киевом погиб украинский депутат
2017-06-25 13:46 | www.oxu.az | 3
В результате ДТП под Киевом погибли три человека, в том числе депутат Киевского областного совета Борис Панченко.
Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган.
«Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 года рождения», – написал он в своём Facebook.
По его словам, инцидент произошёл в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь – Володарка.
A.M.