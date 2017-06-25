В ДТП под Киевом погиб украинский депутат

2017-06-25 13:46 | www.oxu.az | 3

В результате ДТП под Киевом погибли три человека, в том числе депутат Киевского областного совета Борис Панченко.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

«Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 года рождения», – написал он в своём Facebook.

По его словам, инцидент произошёл в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь – Володарка.

A.M.