Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском Ньюкасле

2017-06-25 13:51 | www.apa.az | 4

Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском Ньюкасле.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, до семи человек могли пострадать.

По сообщениям полиции, в воскресенье в 9.14 автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали 5 человек.

Версия теракта не рассматривается.

“Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении”, — говорится в заявлении полиции.