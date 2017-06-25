Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском Ньюкасле
2017-06-25 13:51 | www.apa.az | 4
Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском Ньюкасле.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, до семи человек могли пострадать.
По сообщениям полиции, в воскресенье в 9.14 автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали 5 человек.
Версия теракта не рассматривается.
“Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении”, — говорится в заявлении полиции.