Необычная авария в Минске: Танк протаранил столб – ВИДЕО

2017-06-25 14:00 | www.oxu.az | 2

В Минске во время репетиции парада Дня Независимости Белоруссии танк Т-72 протаранил столб и дерево.

Как передает Oxu.Az, об инциденте сообщает портал onliner.by.

Авария с участием бронетехники произошла на проспекте Независимости 24 июня. Очевидцы рассказали, что танк пытался нагнать остальную колонну, но неудачно сманеврировал, набрав скорость.

В скором времени столб удалось убрать с проезжей части. О пострадавших в результате аварии информации не поступало.

A.M.