В Баку стартовала вторая гонка в классе FIA Formula-2

2017-06-25 14:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку стратовала вторая гонка (спринт) в классе ФИА Формула-2.

Пилот команды Rapax Джонни Чекотто стартует с пит-лейна после вчерашнего инцидента, когда его болид резко остановился в самом начале первой гонки.

Напомним, что победу в первой гонке в субботу одержал пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк. Монегаск стартует сегодня с восьмой позиции. С седьмой стартует Ник де Врис (Rapax), занявший вчера второе место. Николас Латифи (Dams), показавший вчера третий результат, стартует сегодня с шестой позиции.

Гонка продлится 45 минут - за это время пилотам предстоит сделать 20 кругов.

В настоящее время в борьбе пилотов на первом месте идет Леклерк, еще больше увеличивший отрыв после вчерашней победы. У него 108 очков. Второе место у пилота Dams Оливера Роуланда (80 очков), а третье место у представителя Russian Time Артема Маркелова с 72 очками.

(Автор: Анвар Мамедов)