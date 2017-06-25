Два болида выбыли из гонки ФИА Формула-2 в Баку

2017-06-25 14:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Британский пилот Dams Оливер Роуланд в воскресенье завершил участие во второй гонке ФИА Формула-2 в рамках Гран-при Азербайджана.

На девятом круге болид Роуланда начал снижать скорость и остановился на пятом повороте из-за технических проблем.

Гонку также досрочно завершил Ник де Врис (Rapax). Судя по всему, у него также проблемы с болидом.

Пока гонку возглавляет Норман Нато (Petramina Arden).

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)