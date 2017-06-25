Президент Ильхам Алиев принял главного редактора газеты "Завтра" (версия 2)

2017-06-25 14:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял главного редактора российской газеты "Завтра", писателя Александра Проханова.

С глубоким почтением вспомнив встречи с великим лидером Гейдаром Алиевым, Александр Проханов отметил, что беседы с общенациональным лидером были очень интересными. Подчеркнув, что рад приезду в Азербайджан, гость сказал, что побывал в регионах, и процессы развития в Азербайджане произвели на него глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит главного редактора газеты "Завтра", писателя Александра Проханова в Азербайджан будет плодотворным и интересным.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных областях. Была подчеркнута роль связей азербайджанской и российской интеллигенции в расширении сотрудничества в гуманитарной сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия.