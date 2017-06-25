Определился победитель второй гонки ФИА Формула-2 в Баку (версия 2)

2017-06-25 14:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Французский пилот команды Petramina Arden Норман Нато в воскресенье выиграл вторую гонку (спринт) в Баку в рамках ФИА Формула-2.

Его результат составил 40:35.601.

На втором месте Шарль Леклерк (Prema Racing), который хоть и завершил гонку на первом месте, но получил штраф в 10 секунд за то, что не замедлился под желтым флагом.



Третье место второй день подряд остается за Николосом Латифи, который отстал от лидера на 11 с лишним секунд.



23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.



Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.



Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.



(Автор: Анвар Мамедов)