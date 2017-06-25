При наезде машины в Ньюкасле пострадали трое детей

2017-06-25 15:11 | www.trend.az | 4

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле, передает РИА Новости со ссылкой на местная скорая помощь.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.

По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина, в настоящее время она находится в предварительном заключении.

Полиция ведет расследование, службы экстренной помощи находятся на месте событий.

Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в толпу людей, празднующих мусульманский праздник Ураза-байрам около колледжа в Ньюкасле, до семи человек могли пострадать.