Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском Ньюкасле – ВИДЕО

2017-06-25 15:22 | www.oxu.az | 3

Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском Ньюкасле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, до семи человек могли пострадать.

По сообщениям полиции, в воскресенье в 9.14 автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали 5 человек.

Версия теракта не рассматривается.

«Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении», – говорится в заявлении полиции.

A.M.