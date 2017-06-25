Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в Испании

2017-06-25 15:32 | www.apa.az | 2

Свыше 2 тыс. человек были эвакуированы из-за лесного пожара в районе испанского муниципалитета Могер (автономное сообщество Андалусия).

Как передает АПА, об этом сообщила радиостанция Cadena Ser.

По ее информации, огонь затронул национальный парк Доньяна. Возгорание было зафиксировано в субботу примерно в 21:30 по местному времени. В борьбе с огнем задействованы около 200 человек и авиация.

Причина возгорания не называется. Данных о пострадавших в результате пожара пока не поступало.