Стартовый порядок пилотов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку

2017-06-25 15:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в 17:00 по местному времени стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Стартовый порядок пилотов на Гран-при будет выглядеть следующим образом:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Валттери Боттас (Mercedes)

3. Кими Райкконен (Ferrari)

4. Себастьян Феттель (Ferrari)

5. Макс Ферстаппен (Red Bull)

6. Серхио Перес (Force India)

7. Эстебан Окон (Force India)

8. Лэнс Стролл (Williams)

9. Фелипе Масса (Williams)

10. Даниэль Риккардо (Red Bull)

11. Даниил Квят (Torro Rosso)

12.Кевин Магнуссен (Haas)

13. Нико Хюлькенберг (Renault)

14. Паскаль Верляйн (Sauber)

15. Карлос Сайнс-младший (Torro Rosso)

16. Ромен Грожан (Haas)

17. Маркус Эрикссон (Sauber)

18. Стоффель Вандорн (McLaren)

19. Фернандо Алонсо (McLaren)

20. Джолион Палмер (Renault)

Напомним, что трое гонщиков наказаны штрафами с потерей позиций на стартовом поле. У Фернандо Алонсо штраф – 40 позиций за замену элементов силовой установки, у его напарника Стоффеля Вандорна – 35 позиций за мотор и коробку, а Карлос Сайнс потерял три места за инцидент на старте в Канаде.

Джолион Палмер не участвовал в квалификации и допущен на старт решением стюардов.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)