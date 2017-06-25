Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги в Баку

2017-06-25 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии новой дороги в Баку, проложенной параллельно улице Юсифа Сафарова.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах новой дороги.

Было отмечено, что в ходе строительства дороги с трехполосным движением в соответствии с проектом были снесены существующие препятствия, перенесены коммуникационные линии. В целях обеспечения безопасного передвижения пассажиров по обеим сторонам дороги проложены тротуары, установлены современные опоры освещения. В рамках проекта здесь сооружена автобусная остановка. Все работы выполнены в короткое время с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством.

Напомним, что на заседании Кабинета Министров под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала 2017 года и предстоящим задачам, глава государства также подчеркнул значение новой дороги в устранении пробок. Реализация данного проекта является одной из последовательных мер по прокладке новых дорог, осуществленных по непосредственному указанию и под руководством Президента Ильхама Алиева. Одновременно такие меры имеют очень важное значение с точки зрения модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в столице, устранения пробок в городе Баку. Так, новая дорога создает благоприятную возможность для непосредственного выезда автотранспортных средств с проспекта Гейдара Алиева на улицу Ковкеб Сафаралиевой, минуя улицу Юсифа Сафарова, а оттуда по улице Диляры Алиевой в сторону центра города. Кроме того, водители, выезжающие с проспекта Гейдара Алиева, смогут спокойно двигаться в направлении станции метро «28 Мая» и Дворца Гейдара Алиева, не въезжая на улицу Юсифа Сафарова. Таким образом, ввод в эксплуатацию этой дороги предотвратит возникновение пробок на улице Юсифа Сафарова.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.