Сочи может перенять опыт Баку в проведении Формулы 1 - вице-премьер России

2017-06-25 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сочи может перенять опыт Баку в проведении Формулы 1, сказал в воскресенье журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

По его словам, Баку великолепно справился с организацией гонок.

"Бакинская городская трасса произвела на меня очень хорошее впечатление. Несмотря на то, что это городская трасса и сооружения временные, все очень красочно и приятно. Нам очень здесь нравится, и мы будем перенимать у вас опыт. Все великолепно организовано. Спасибо жителям города за проявленное терпение, так как городская трасса всегда требует терпения жителей. Я думаю, что сегодня Баку станет известен во всем мире", - сказал Козак.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)