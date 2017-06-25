В Баку стартовало второе соревнование по Формуле-2

2017-06-25 16:30 | www.apa.az | 3

25 июня в 14.00 в Баку стартовало второе соревнование (8-й этап) по Формуле-2.

Как сообщает АПА, на соревнованиях по Формуле-2, проходящих в рамках Гран-При Азербайджана Формула-1, борьбу за первенство ведут 10 команд. Каждую команду представляют два пилота.

В отличие от состоявшихся вчера первых соревнований на этот раз состязания пилотов пройдут по строю грид.

Соревнования продлятся 45 минут, в течение которых будут сделаны 12 кругов.

Победителем первых соревнований 7-го этапа по Формуле-2 в Баку стал пилот из Монако команды PREMA Racing Шарль Леклер. Показав результат 1 минута 54,025 секунды, он опередил всех своих соперников. Пилот команды Parax Ник де Врис завершил соревнования вторым, а канадский пилот из DAMS Николас Латифи - третьим.