В Кабардино-Балкарии упал легкомоторный самолет, пилот погиб

2017-06-25 16:40 | www.trend.az | 3

Легкомоторный самолет "Сигма-4" упал в Кабардино-Балкарии, пилот погиб, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного регионального центра МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики в поле близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет. Пилот самолета получил травмы, несовместимые с жизнью", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают девять человек личного состава и три единицы техники. Информация о происшествии уточняется.

В региональном управлении МЧС РИА Новости заявили, что информация о ЧП поступила в 13:30 мск в воскресенье, самолет разбился на опушке леса.