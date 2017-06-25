В Кабардино-Балкарии упал легкомоторный самолет, пилот погиб
2017-06-25 16:40 | www.trend.az | 3
Легкомоторный самолет "Сигма-4" упал в Кабардино-Балкарии, пилот погиб, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного регионального центра МЧС РФ.
"Поступило сообщение о том, что в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики в поле близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет. Пилот самолета получил травмы, несовместимые с жизнью", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают девять человек личного состава и три единицы техники. Информация о происшествии уточняется.
В региональном управлении МЧС РИА Новости заявили, что информация о ЧП поступила в 13:30 мск в воскресенье, самолет разбился на опушке леса.