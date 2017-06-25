Я посоветую своим друзьям посетить Баку - ирландский болельщик

2017-06-25 16:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Соревнования Формулы 1 в Баку организованы на высоком уровне, для зрителей созданы комфортные условия, сказал Trend в воскресенье прибывший из Ирландии болельщик Стив Нолан.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Я приехал, чтобы посмотреть соревнования Формулы 1. В прошлом году я следил за проведенными в Баку соревнованиями по телевизору, мне очень понравилось, и я решил приехать в Азербайджан", - сказал Нолан.

Ирландский гость сказал, что ему очень понравился Баку.

"Баку - очень красивый город с величественной архитектурой, много красивых зданий. Особое удовольствие доставляют прогулки по Ичеришехер. Азербайджанцы - очень приветливый и гостеприимный народ. Когда я вернусь в свою страну, я расскажу своим друзьям о Баку и посоветую им посетить этот прекрасный город", - сказал Нолан.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)