Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

2017-06-25 16:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку.

По итогам гонки определится победитель Гран-при Азербайджана.

Стартовый порядок пилотов на Гран-при будет выглядеть следующим образом:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Валттери Боттас (Mercedes)

3. Кими Райкконен (Ferrari)

4. Себастьян Феттель (Ferrari)

5. Макс Ферстаппен (Red Bull)

6. Серхио Перес (Force India)

7. Эстебан Окон (Force India)

8. Лэнс Стролл (Williams)

9. Фелипе Масса (Williams)

10. Даниэль Риккардо (Red Bull)

11. Даниил Квят (Torro Rosso)

12.Кевин Магнуссен (Haas)

13. Нико Хюлькенберг (Renault)

14. Паскаль Верляйн (Sauber)

15. Карлос Сайнс-младший (Torro Rosso)

16. Ромен Грожан (Haas)

17. Маркус Эрикссон (Sauber)

18. Стоффель Вандорн (McLaren)

19. Фернандо Алонсо (McLaren)

20. Джолион Палмер (Renault)

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.