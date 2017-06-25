Вице-премьер России: Сегодня Баку станет известен во всем мире

2017-06-25 16:59 | www.oxu.az | 2

Бакинская городская трасса произвела на меня очень хорошее впечатление.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

По его словам, Сочи может перенять опыт Баку в проведении Формулы 1:

"Несмотря на то, что Бакинская трасса это городская трасса и сооружения временные, все очень красочно и приятно. Нам очень здесь нравится, и мы будем перенимать у вас опыт. Все великолепно организовано. Спасибо жителям города за проявленное терпение, так как городская трасса всегда требует терпения жителей. Я думаю, что сегодня Баку станет известен во всем мире", - сказал Козак.

Эльвин Ахмедов

