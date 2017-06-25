В Баку дан старт итоговой гонке Гран-при Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

2017-06-25 17:00 | www.oxu.az | 2

В Баку стартовала итоговая гонка Формулы 1, в ходе которой определятся победители Гран-при Азербайджана Формулы 1.

13:00

В воскресенье в Баку стартует последний день Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как передает Oxu.Az, в последний день соревнований будут определены победители Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Гонка пройдет по городской трассе в Баку и начнется в 17:00 по местному времени.

На старте Гран-при Азербайджана в Баку пилоты займут следующие позиции:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Валттери Боттас (Mercedes)

3. Кими Райкконен (Ferrari)

4. Себастьян Феттель (Ferrari)

5. Макс Ферстаппен (Red Bull)

6. Серхио Перес (Force India)

7. Эстебан Окон (Force India)

8. Лэнс Стролл (Williams)

9. Фелипе Масса (Williams)

10. Даниэль Риккардо (Red Bull)

Пилотам предстоит пройти более 306 километров, то есть 51 круг по 6003 метров.

В прошлом году этот этап носил название Гран-при Европы, а победителем тогда стал действующий чемпион Нико Росберг.

Эльвин Ахмедов

