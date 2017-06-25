В Индии на канатной дороге упала кабина, семеро погибли

2017-06-25 17:02 | www.trend.az | 2

Семь человек погибли в результате падения кабины канатной дороги на популярном горнолыжном курорте на севере Индии, около ста человек ожидают эвакуации, передает РИА Новости со ссылкой на газету India Today

По данным газеты, инцидент произошел в городе Гульмарг. Из-за сильного ветра дерево обрушилось на трос канатной дороги, в результате чего кабина упала на землю. Среди погибших была семья из четырех человек и их гид.

Сообщается, что в настоящий момент проводится операция по спасению людей, находящихся в других кабинах.

Гульмарг – популярный горнолыжный курорт в Гималаях в штате Джамму и Кашмир.