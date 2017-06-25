В Пакистане при взрыве бомбы-игрушки погибли шесть детей

2017-06-25 17:21 | www.apa.az | 3

Взрывное устройство, похожее на детскую игрушку, сработало в воскресенье на северо-западе Пакистана, шесть детей погибли.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в местной администрации.

Инцидент произошел в одной из деревень в Южном Вазиристане, недалеко от границы с Афганистаном.

“Шесть детей в возрасте от шести до 12 лет, мальчики, погибли при взрыве бомбы-игрушки, еще двое тяжело ранены”, — сказал агентству неназванный представитель местной администрации.

Происхождение взрывного устройства не установлено. Другие обстоятельства инцидента утончаются.