В Москве 250 тысяч мусульман совершили молитву по случаю Рамазан

2017-06-25 17:21 | www.oxu.az | 3

В Москве на молитву по случаю праздника Рамазан собрались порядка 250 тыс. мусульман.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили в Росгвардии.

К Соборной мечети, по разным данным, пришли от нескольких тысяч до десятков тысяч верующих. Мусульман поздравил глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Он напомнил, что во время Рамазана приверженцы ислама воздерживаются от еды и питья, а также от сквернословия, «не говоря уже о грубости, обмане, сеянии смуты, вражды, кровопролития и убийства».

A.M.