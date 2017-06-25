Не ожидал, что Баку такой красивый и современный город - британский болельщик

2017-06-25 17:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Я впервые приехал в Азербайджан, не ожидал, что Баку такой красивый и современный город, сказал Trend британский болельщик Грэй Битвиш.

По его словам, несмотря на то, что он с близкими приехали в Баку в качестве туристов, они решили посмотреть Формулу 1.

"Мы любим смотреть Формулу 1. Хорошо, что она проводится, когда мы в Баку", - сказал болельщик.

Битвиш добавил, что Формула 1 значительно увеличивает число туристов, приезжающих в Баку, и еще лучше популяризирует Азербайджан в мире.

"Верю, что люди, которые приехали сюда смотреть Формулу 1, приедут сюда вновь в качестве туристов", - сказал Битвиш.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Ирина Парфёнова)