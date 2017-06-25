Первая авария на гонке Гран-при Азербайджана Формулы 1

2017-06-25 17:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Уже на старте гонки Гран-при Азербайджана в воскресенье произошел первый инцидент.

На втором повороте в результате столкновения Валттери Боттаса (Mercedes) с Кими Райкконеном (Ferrari) первый пробил переднее правое колесо болида. Боттас вернулся в боксы, где ему поменяли носовой обтекатель и с заминкой поставили шины Soft.

В результате Боттас вернулся на трассу с отставанием в один круг от пелотона.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)