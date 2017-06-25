Трое гонщиков выбыли из гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1

2017-06-25 17:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилот Renault Джолион Палмер в воскресенье преждевременно покинул гонку Гран-при Азербайджана Формулы 1.

На одном из поворотов его машина вновь задымилась.

Также проблемы с двигателем на 12-м повороте возникли у Даниила Квята (Red Bull). Россиянин был вынужден прервать борьбу за первенство.

Замедлился и Ферстаппен. У него также проблемы с двигателем. Пилот заехал в боксы и прервал гонку.

На трассе находится машина безопасности. Пилоты, воспользовавшись этим, заехали на пит-стоп.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.