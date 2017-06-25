Еще двое пилотов покинули гонку Гран-при Азербайджана Формулы 1

2017-06-25 18:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Еще двое гонщиков преждевременно завершили гонку на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Кими Райкконен в воскресенье получил прокол правого заднего колеса и остановил гонку. Также с дистанции сошел Серхио Перес после столкновения с Оконом. На трассе красный флаг, машины возвращаются на пит-лейн. На трассе собирают обломки.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)