Еще два пилота покинули гонку Гран-при Азербайджана Формулы 1 (Обновлено)

2017-06-25 18:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Пилот Williams Фелипе Масса и гонщик Renault Нико Хюлькенберг в воскресенье покидают Гран-при Азербайджана.

Хюлькенберг разбил машину и на трех колесах въехал в карман на восьмом повороте. У Массы технические неполадки, и он вернулся в боксы.

После 30 кругов лидирует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, на втором месте Себастьян Феттель (Ferrari), на третьем - Даниэль Риккардо из Red Bull

18:16 (GMT+4) Двое выбывших пилотов возвращаются на трассу.

Воспользовавшись остановкой, механики Ferrari восстановили машину Райкконена, и он вернулся на трассу. Аналогичное произошло и с Пересом. Ему успели поменять рычаг подвески, он готовится вернуться. У обоих гонщиков будет отставание в два круга от пелотона.

18:03 (GMT+4) Еще двое гонщиков преждевременно завершили гонку на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Кими Райкконен в воскресенье получил прокол правого заднего колеса и остановил гонку. Также с дистанции сошел Серхио Перес после столкновения с Оконом. На трассе красный флаг, машины возвращаются на пит-лейн. На трассе собирают обломки.

17:44 (GMT+4) Пилот Renault Джолион Палмер в воскресенье преждевременно покинул гонку Гран-при Азербайджана Формулы 1.

На одном из поворотов его машина вновь задымилась.

Также проблемы с двигателем на 12-м повороте возникли у Даниила Квята (Red Bull). Россиянин был вынужден прервать борьбу за первенство.

Замедлился и Ферстаппен. У него также проблемы с двигателем. Пилот заехал в боксы и прервал гонку.

На трассе находится машина безопасности. Пилоты, воспользовавшись этим, заехали на пит-стоп.

17:41 (GMT+4)Уже на старте гонки Гран-при Азербайджана в воскресенье произошел первый инцидент.

На втором повороте в результате столкновения Валттери Боттаса (Mercedes) с Кими Райкконеном (Ferrari) первый пробил переднее правое колесо болида. Боттас вернулся в боксы, где ему поменяли носовой обтекатель и с заминкой поставили шины Soft.

В результате Боттас вернулся на трассу с отставанием в один круг от пелотона.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой борются за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)