Стартовал Гран-при Азербайджана Формула-1

2017-06-25 18:44 | www.apa.az | 6

25 июня дан старт восьмому этапу чемпионата мира по Формуле-1 – Гран-при Азербайджана.

Как сообщает АПА, сначала на площади Азадлыг состоялась грандиозная церемония открытия.

Гран-при посмотрели Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

На церемонии открытия, подготовленной в карнавальном стиле, были продемонстрированы колориты азербайджанской культуры, национальные танцы и символы, сохраненные нашим народом на протяжении столетий.

После исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики был дан старт Гран-при Азербайджана Формула-1.

На Гран-при Азербайджана Формула-1 состязаются 10 команд. Каждую команду представляют два пилота. После вчерашнего порядкового заезда стартовый порядок Гран-при таков: Луис Хэмильтон, Вальтерри Ботас (оба – Mercedes), Кими Райконнен, Себастьян Феттель (оба – Ferrari), Maкс Ферстаппен (RedBull Racing), Серхио Перес, Эстебан Окон (оба – Force India), Лансе Стролл, Фелипе Масса (оба– Williams), Даниэль Риккардо (Red Bull Racing), Даниил Квят, Карлос Сайнз (оба – ToroRosso), Keвин Maгнуссен (Haas), Нико Хульгенберг (Renault), Паскаль Верлен (Sauber),Фернандо Алонсо (McLaren), Роман Грожан (Haas), Maркус Эрикссон (Sauber), Стоффель Вандурн (McLaren),Джолион Палмер (Renault).

Победитель трех из семи прошедших в течение года Гран-при (Австралия, Бахрейн, Монако) - немецкий пилот Ferrari Себастьян Веттель имеет 141 очка. Добавив в свой актив 25 очков на седьмом – канадском Гран-при, Люис Хэмильтон несколько снизил разницу в очках с лидером. После этой победы у него 129 очков. На китайском, испанском и канадском Гран-при британский пилот поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Его товарищ по команде - победитель Гран-при России Вальттери Боттас с 93 очками занимает третье место.