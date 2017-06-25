Даниэль Риккардо стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1

2017-06-25 19:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1 2017.

Вторым финиш пересек Валттери Боттас (Mercedes)

Третье место занял самый юный пилот соревнований Лэнс Стролл (Williams).

В Баку прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой боролись за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Талех Агавердиев)