Президент Азербайджана и его супруга наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ВИДЕО)

2017-06-25 19:21 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку состоялась церемония награждения победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Кубок победителю Гран-при Европы Формулы 1 пилоту команды Red Bull Даниэлю Риккардо.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вручила Кубок конструкторов команде Red Bull.

Финишировавшему вторым Валттери Боттасу (Mercedes) награду вручил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Занявшего третье место Лэнса Стролл (Williams) наградил президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.