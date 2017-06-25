Президент Азербайджана и его супруга наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ВИДЕО)
2017-06-25 19:21 | www.trend.az | 1
БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку состоялась церемония награждения победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Кубок победителю Гран-при Европы Формулы 1 пилоту команды Red Bull Даниэлю Риккардо.
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вручила Кубок конструкторов команде Red Bull.
Финишировавшему вторым Валттери Боттасу (Mercedes) награду вручил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.
Занявшего третье место Лэнса Стролл (Williams) наградил президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.