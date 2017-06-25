Завершился Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-06-25 19:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завершился Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку.

По итогам гонки пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1 2017.

С 23-25 июня в Баку прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой боролись за первенство 10 команд, каждая из которых была представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.