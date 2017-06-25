Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России (версия 2)

2017-06-25 19:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял заместителя премьер-министра России Дмитрия Козака.

На встрече было отмечено, что организованные в Баку соревнования Формула 1 вызывают большой интерес в международном масштабе, что соревнования организованы на высоком уровне. Сообщив, что впервые присутствует на проводимых в Баку соревнованиях Формула 1, заместитель премьер-министра России Дмитрий Козак подчеркнул, что происходящие в городе процессы развития произвели на него глубокое впечатление.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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