Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit

2017-06-25 19:48 | www.trend.az | 0

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA