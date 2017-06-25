Не думал, что смогу выиграть эту гонку - победитель Гран-при Азербайджана

2017-06-25 19:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Это была просто сумасшедшая гонка, сказал в воскресенье победитель Гран-при Азербайджана пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо.

"После неприятностей в самом начале гонки, когда у меня были проблемы с тормозами и я заехал на ранний пит-стоп, я не думал, что смогу сегодня выиграть. Но это была просто сумасшедшая гонка, и я рад, что одержал сегодня победу", - сказал Риккардо.

В свою очередь, обладатель второго места пилот Mercedes Валттери Боттас поблагодарил свою команду за отличную работу.

"Это гонка показала, что сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Я был последним, отставал на круг, но обстоятельства дали мне шанс бороться, и я это сделал. В результате я на подиуме", - сказал Боттас.

Третьим на подиуме оказался самый молодой призер Гран-при Лэнс Стролл, который также стал первым канадским гонщиком с 2001 года, который поднялся на подиум. По его словам, этот день стал одним из самых лучших в его карьере.

В Баку прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой боролись за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)