Мэрайя Кэри приехала в Баку с сыном

2017-06-25 19:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку выступит суперзвезда Мэрайя Кэри, сообщает Trend Life. Концерт на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре с участием артистки состоится 25 июня.

Мэрайя Кэри уже приехала в Баку. У себя на странице в Instagram певица поделилась фотографией вместе с сыном Морокканом и знаменитым пилотом Льюисом Хэмилтоном, подписав снимок: "Мы рады быть здесь".

Отметим, что звезды мировой музыкальной сцены – Таркан, Николь Шерзингер, группа The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри являются хэдлайнерами концертной программы гоночного уикэнда Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Концертную программу на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре открыл 23 июня турецкая звезда Таркан. 24 июня выступили Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas.

Кульминацией гоночного уик-энда станет выступление одной из суперзвезд - Мэрайи Кэри – 25 июня вечером после торжественной церемонии вручения трофеев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнеова)