Президент Азербайджана наградил победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1
2017-06-25 20:05 | www.apa.az | 5
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Кубок победителю Гран-при Европы Формулы 1 пилоту команды Red Bull Даниэлю Риккардо.
Как сообщает АПА, Кубок конструкторов представителю команды Red Bull Racing вручила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.
Обладателю второго места Валттери Боттасу награду вручил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов. Занявшего третье место Лэнса Стролл наградил президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.