Посредством “www.esgeremektub.com” военнослужащим доставлены первые письма

2017-06-25 20:21 | www.apa.az | 3

Посредством сайта “www.esgeremektub.com” военнослужащим доставлены первые письма.

Как передает Карабахское бюро АПА, это были письма от группы известных журналистов и бывших военных.

Первыми обладателями писем стали солдаты и офицеры пограничной заставы Газахлар на Физулинском направлении. По словам участвовавшего на встрече руководителя проекта Арифа Шамистанлы за короткое время до 2 тысяч наших соотечественников написали солдатам послания.

Он отметил, что к каждому письма относятся с особым вниманием: «Каждое письмо дойдет до адресата. Учитывая участие, проявленное нашими согражданами, проект будет продолжительным».

Выступивший на мероприятии депутат Айдын Гусейнов сказал, что сердца азербайджанцев бьются в унисон с защищающими Родину азербайджанскими солдатами.

На мероприятии также участвовали сотрудники АПА ТВ Ильгар Расул, Ильхам Тумас, бывший военный Рэй Керимоглу и военный журналист Теймур Захидоглу.