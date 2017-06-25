Жизнь в коробке: Внутри гонконгских крошечных квартир – ФОТО

2017-06-25 20:22 | www.oxu.az | 3

О нечеловеческих условиях жизни в гонконгских квартирах-гробах, больше похожих на клетки, писали многие.

Как передает Oxu.Az со сслыкой на bigpicture.ru, на этот раз фотограф Бенни Лам (Benny Lam) снял серию фотографий с иного ракурса. Он представил жизнь в «гробах» глазами резидентов.

Миниатюрные деревянные коробки общей площадью 1,5 квадратных метра называют «кабинки-гробы». По сути это кровать, обшитая деревянными досками. Обитатели этих деревянных «гробов» — жители разного возраста и пола, и это единственное жилище, которое они могут себе позволить.

«Я живой человек, но уже окружен четырьмя гробами!», - рассказал один из резидентов.



Квартиру площадью около 36 квадратных метров разделяют на 20 таких деревянных «гробов».



Около 100 тысяч гонконгцев живут в неудовлетворительных жилищных условиях.

Кухня и туалет в одном помещении.

С.С.

