Пилоты Формулы 1 получили удовольствие от Гран-при Азербайджана

2017-06-25 20:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Несмотря на большое количество остановок и аварий, от Гран-при Азербайджана я получил большое удовольствие, сказал в воскресенье на пресс-конференции по итогам гонки победитель пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо.

"В отличии от прошлого года гонка получилась очень хаотичной и богатой на события. Было много остановок, вылетов, красный флаг. Но несмотря на все это я доволен этой трассой. Мы провели отличный уик-энд", - сказал Риккардо.

Пилота Red Bull поддержали и его соседи по подиуму.

"Гонка выдалась просто сумасшедшей, но в этом есть и свои прелести. В прошлом году в Баку прошла просто спокойная гонка, но в этом она была полна сюрпризов", - сказал Валттери Боттас.

С 23-25 июня в Баку прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой боролись за первенство 10 команд, каждая из которых была представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов)