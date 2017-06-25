Даниэль Риккардо: Гонка в Баку была безумная

2017-06-25 20:31 | www.oxu.az | 3

«В это невозможно поверить! Безумная была гонка!»

Как передает Oxu.Az, об этом сказал журналистам победитель Гран-при Азербайджана пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо.

Д. Риккардо отметил, что у него были неприятности в самом начале гонки:

«Мне в начале гонки пришлось провести незапланированный пит-стоп: после нескольких кругов какие-то обломки попали в воздуховод тормозов, поэтому пришлось ехать в боксы, чтобы его прочистить.

Мы ещё в прошлом году ожидали, что гонка на этой трассе должна быть безумной – со всеми этим хаосом, автомобилями безопасности и так далее – но получили её сейчас.

Если честно, у меня сейчас нет слов, и на круге возвращения в боксы я просто смеялся без остановки, как школьник!»

Эльвин Ахмедов

