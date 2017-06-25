Определились полуфиналисты Кубка Конфедераций

2017-06-25 21:04 | www.apa.az | 1

Сборная Чили по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче заключительного тура Кубка конфедераций, который проходит в России.

Как сообщает АПА, в составе сборной Чили забитым мячом отметился Мартин Родригес (67-я минута), у команды Австралии отличился Джеймс Троизи (42).

В турнирной таблице группы B чилийцы набрали пять очков и заняли второе место, австралийцы стали третьими с двумя баллами.

Первое место заняли немцы, одержавшие победу над командой Камеруна со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Керем Демирбай (48-я минута) и Тимо Вернер (66, 81), камерунцы ответили точным ударом Венсана Абубакара (78).



Напомним, что вчера в полуфинал пробились сборные Португалии и Мексики.