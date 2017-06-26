В Йемене за два месяца от холеры погибли более 1300 человек

2017-06-26 00:36 | www.apa.az | 3

Более 1300 тысячи человек погибли из-за холеры в Йемене с конца апреля текущего года, четверть жертв составляют дети.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В течение всего двух месяцев холера распространилась практически во всех провинциях Йемена. Более 1,3 тысячи человек погибли, четверть из них — дети", — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Ранее представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене сообщил, что количество заболевших холерой в Йемене к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.